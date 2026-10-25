Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Ruben Amorim, allenatore del Milan in conferenza stampa.

Sulla serata serena: "È stata migliore rispetto a quella contro l'Atalanta. Non abbiamo avuto troppo tempo per allenarci, abbiamo cambiato il modo di giocare, la combinazione dei settori. Sono molto orgoglioso, ma sto già pensando al Bologna. Vedremo chi sopravvivrà per giocare".

Sulla posizione di Bartesaghi: "Bartesaghi ha molta velocità. Durante gli allenamenti conosci i tuoi giocatori. Prima fhe arrivassi pensavo fosse più difensivo, ma invece deve migliorare. Oggi ha usato le sue qualità.

Un commento sulla prestazione di Diawara: "Sono molto contento per lui. È una mia resposaniblità quando butto nella mischia un giocatore con poca esperienza. È un'opzione per la stagione".

Cosa ha detto alla squadra dopo Bournemouth: "Quello che ho detto dopo Bournemotuh ho spiegato ai ragazzi cosa pensassi. È tutto quello che potevo fare, anche perché durante l'allenamento non possiamo parlare ma lavorare. Giochiamo con il Milan, i giocatori non hanno bisogno di motivazioni. Devono essere pronti".

Se il cambio modulo può essere un'arma anche per l'Europa League: "Dobbiamo migliorare come squadra. E durante questo periodo dobbiamo imparare a conoscerci. Ogni minuto ci servirà per migliorare".