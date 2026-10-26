Al termine della sfida vinta 2-0 dal Milan contro l'Udinese al 'Bluenergy Stadium', valevole per l'8^ giornata di Serie A, il tecnico rossonero Rúben Amorim ha rilasciato un'importante intervista ai microfoni di 'Milan TV'. L'allenatore portoghese ha espresso tutto il suo orgoglio per una vittoria firmata dalle reti di Christian Pulisic e Omari Hutchinson, arrivata al termine di una settimana complicata dai viaggi e dalle pesanti assenze.

La reazione mentale del Milan: l'orgoglio di Rúben Amorim

L'ex guida di Sporting Lisbona e Manchester United ha voluto sottolineare lo straordinario atteggiamento del gruppo in un momento di totale emergenza ed impegni ravvicinati. "Con tutte queste partite e le continue trasferte senza quasi il tempo di allenarsi, sono davvero orgoglioso dei ragazzi - ha esordito Amorim -. Quello che hanno fatto oggi, il modo in cui hanno affrontato la partita ... sono stati estremamente competitivi per tutti i novanta minuti. Chiunque era in panchina viveva la gara insieme a noi, quindi oggi sono un allenatore molto orgoglioso. Ma adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla prossima".

Il tecnico ha poi messo l'accento sulla tenuta psicologica dello spogliatoio, apparso focalizzato sugli obiettivi stagionali senza farsi condizionare dal recente passo falso in Europa League: "Mentalmente la squadra era pronta e concentrata. Siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e abbiamo tutto nelle nostre mani: la stagione è ancora all'inizio, quindi non abbiamo certo bisogno di motivazioni extra. C'è tutto davanti a noi. Dobbiamo solo continuare a essere competitivi e a crescere, specialmente nell'approccio iniziale alle partite, e oggi siamo partiti con il piglio giusto fin dal primo minuto".

L'elogio dei singoli: le parole su Diawara, Bartesaghi e Pulisic

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La vera chiave del successo in Friuli è stata la risposta totale delle seconde linee e dei giovani scelti a sorpresa nell'undici titolare. Amorim non ha nascosto la propria soddisfazione per le risposte ricevute dal campo, incoronando la personalità dei suoi calciatori meno esperti."Quando la squadra ha bisogno di qualcuno, c'è sempre una risposta - ha chiosato l'allenatore rossonero -. Non parlo solo di: è ancora giovane, ma gioca già da giocatore esperto.non ha bisogno di presentazioni, maha disputato la sua primissima partita per questo club straordinario, per questo club iconico, e ti dava la sensazione di essere a casa nostra da dieci anni. Sono davvero felice per tutti. Bartesaghi sta facendo un ottimo lavoro, ma come ho già detto, abbiamo ancora un enorme potenziale per fare ancora meglio e raccogliere di più".