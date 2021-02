Troppi casi Covid, rinviata Torino-Sassuolo | Serie A News

Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo prossimo

Domani sera, alle ore 20:45, era in programma Torino-Sassuolo. Una gara valida per la 24^ giornata di Serie A. Il Torino, però, in questi giorni ha dovuto fare i conti con numerosi casi di coronavirus. Sono già sette i calciatori della Prima Squadra contagiati: pertanto, la partita è stata rinviata al prossimo 17 marzo.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A sull'accaduto. "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15:00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20:45 e valida per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM".