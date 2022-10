Torino-Milan, stasera sarà Theo Hernández il capitano | Serie A News

Theo Hernández indosserà la fascia di capitano in occasione di Torino-Milan di questa sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023. Allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' il capitano designato dei rossoneri sarà il terzino sinistro francese Theo Hernández. Il suo vice, invece, sarà Sandro Tonali. Ecco come e dove guardare Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>