Europa League: spazio ai giovani, le concorrenti e non solo. Per il Milan c'è l'obbligo di provarci

Segui i sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Come funziona la prima fase, le favorite per la vittoria finale e lo spazio per i giovani rossoneri
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Oggi dalle 13 ci saranno i sorteggi dell'Europa League 2026-27 con il Milan e la Juventus interessate visto che faranno parte della competizione: otto partite contro squadre diverse, due da ogni fascia, quattro in casa e quattro fuori.
La Serie A resta comunque l'obiettivo più importante per i rossoneri, ma questa Europa League non è da sottovalutare per il Milan: ricordiamo che vincere questo trofeo garantirebbe un posto nella prossima Champions League e aggiungerebbe alla gloriosa bacheca del Diavolo un trofeo che ancora manca.
Le squadre favorite e le rivali del Milan in Europa LeagueProprio Milan e Juventus partono, sulla carta, tra le favorite. Oltre alle due italiane ci sono club insidiosi da monitorare:
- Real Sociedad
- Celta Vigo
- Lione
- Marsiglia
- Il Benfica
- Bournemouth
- Crystal Palace
- Il Bayer Leverkusen
Altre squadre che potrebbero dare fastidio? L'Olympiacos, il Sunderland, il Besiktas e l’Hoffenheim: tutti club che il Milan può battere in questa stagione.
La squadra di Ruben Amorim ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione: vero che in questo momento la rosa non sembra profondissima, ma ha tutte le qualità per poter fare benissimo in questo torneo.
Il fattore turnover: spazio ai giovani talenti del MilanL'Europa League, poi, potrebbe essere decisiva per la crescita dei giovani talenti del Diavolo. Nelle gare infrasettimanali potrebbero trovare minuti e continuità proprio in Europa:
- Torriani
- Vladimirov
- Diawara
- Comotto
- Camarda
Ricordiamo infatti che il Milan dovrà giocare di giovedì sera e, per forza di cose, Amorim dovrà pensare anche al turnover ogni tanto, dando spazio proprio a calciatori che hanno bisogno di giocare molto per migliorare.
Il Diavolo non deve assolutamente sottovalutare l'Europa League, anzi, ha l'obbligo di puntare alla vittoria della competizione, vista anche la concorrenza assolutamente alla portata.
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