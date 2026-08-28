Europa League: spazio ai giovani, le concorrenti e non solo. Per il Milan c'è l'obbligo di provarci

Oggi dalle 13 ci saranno i sorteggi dell'Europa League 2026-27 con il Milan e la Juventus interessate visto che faranno parte della competizione: otto partite contro squadre diverse, due da ogni fascia, quattro in casa e quattro fuori.

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Questa la prima fase del torneo, poi si passerà alle partite a eliminazione diretta. Le prime otto della classifica agli ottavi, quelle dal nono al ventiquattresimo posto hanno un turno supplementare, i playoff.

La Serie A resta comunque l'obiettivo più importante per i rossoneri, ma questa Europa League non è da sottovalutare per il Milan: ricordiamo che vincere questo trofeo garantirebbe un posto nella prossima Champions League e aggiungerebbe alla gloriosa bacheca del Diavolo un trofeo che ancora manca.

Le squadre favorite e le rivali del Milan in Europa League

Real Sociedad

Celta Vigo

Lione

Marsiglia

Il Benfica

Bournemouth

Crystal Palace

Il Bayer Leverkusen

. Oltre alle due italiane ci sono club insidiosi da monitorare:

Altre squadre che potrebbero dare fastidio? L'Olympiacos, il Sunderland, il Besiktas e l’Hoffenheim: tutti club che il Milan può battere in questa stagione.

La squadra di Ruben Amorim ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione: vero che in questo momento la rosa non sembra profondissima, ma ha tutte le qualità per poter fare benissimo in questo torneo.

Il fattore turnover: spazio ai giovani talenti del Milan

Torriani

Vladimirov

Diawara

Comotto

Camarda

L'Europa League, poi, potrebbe essere decisiva per la. Nelle gare infrasettimanali potrebbero trovare minuti e continuità proprio in Europa:

Ricordiamo infatti che il Milan dovrà giocare di giovedì sera e, per forza di cose, Amorim dovrà pensare anche al turnover ogni tanto, dando spazio proprio a calciatori che hanno bisogno di giocare molto per migliorare.

Il Diavolo non deve assolutamente sottovalutare l'Europa League, anzi, ha l'obbligo di puntare alla vittoria della competizione, vista anche la concorrenza assolutamente alla portata.