Torino-Milan, Pavlovic: “Champions? Delusione in spogliatoio, ma …”

"Dopo l'eliminazione in Champions League ci siamo confrontati molto. C'era delusione in spogliatoio, ma ci siamo ricompattati come gruppo. Il nostro obiettivo è quello di reagire da squadra, anche perché dopo quattro giorni abbiamo la possibilità di dimostrare che siamo forti. Questa partita sarà molto importante, abbiamo bisogno dei tre punti e faremo il possibile per conquistarli".