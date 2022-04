Torino-Milan, due giocatori granata in dubbio | Serie A News

In vista della delicata gara di domenica sera fra Torino e Milan, il tecnico dei granata Ivan Juric deve fare i conti con un paio di infortuni

In vista della sfida di domenica 10 aprile delle ore 20:45 fra Torino e Milan, i granata di mister IvanJuric sono già tornati in campo. Una buona notizia per l'ex tecnico dell'Hellas Verona è il ritorno in gruppo di Dennis Praet dopo un periodo di riabilitazione in Belgio.