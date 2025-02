Torino-Milan, arbitrerà Sozza: c’è un precedente polemico nel derby

Al V.A.R. , per la sfida tra Torini e Milan , designato infine Daniele Paterna , che sarà assistito nel suo compito da Michael Fabbri .

Torino-Milan, il direttore di gara sarà Sozza: ci sono un paio di precedenti nel derby ...

Simone Sozza ha diversi precedenti con il Milan negli ultimi tempi. Innanzitutto è stato l'arbitro che ha diretto il recente derby di Supercoppa Italiana, dove comunque si è perso il giallo nei confronti di Hakan Calhanoglu. Ancora prima era stato il fischietto designato per la sfida contro il Cagliari della passata stagione, terminata 5-1. Stesso risultato, per altro, di un'altra stracittadina milanese, quella del 2023. In quell'occasione il ragazzo di Seregno sul primo gol si era perso un fallo piuttosto evidente di Marcus Thuram su Malick Thiaw.