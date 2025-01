Theo Hernández: Un difensore protagonista – Il Milan punta su di lui contro il Parma

Con 3 gol e 2 assist in questa stagione, Theo Hernández è già tra i principali protagonisti del Milan e continua a stupire per la sua capacità di spingersi in attacco, pur mantenendo un ruolo solido in difesa. La sua velocità, il dinamismo e la sua capacità di arrivare in area avversaria sono diventati un’arma letale per i rossoneri, che ne hanno fatto uno degli elementi chiave del loro gioco offensivo.