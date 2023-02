Inter-Milan, Gabbia riprende Tatarusanu: il retroscena del derby

Inter-Milan, Gabbia se la prende con Tatarusanu

Il primo riguarda Origi e la sua marcatura a uomo costante su Calhanoglu, lasciando spazio a Bastoni e Skriniar. Questo non cambia nonostante i richiami di Pioli e di Tonali. Il secondo riguarda la difesa. Pochi minuti prima del vantaggio segnato da Lautaro Martinez, Gabbia riprende Tatarusanu dicendogli di farsi sentire di più e dare indicazioni al reparto. Dopo il gol il portiere si sfoga così: "l’ho preso, perché parli dopo?". Nel secondo tempo poi tutti i giocatori in area di rigore se la prendono con Tatarusanu per non essere uscito. Milan, Maldini e il problema cessioni: ecco perchè manca il budget