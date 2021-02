Spezia-Milan, differenza abissale sui gol da calcio piazzato / Serie A News

Spezia-Milan, la differenza sui gol da calcio piazzato

Quasi tutto pronto per Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. C’è una curiosità che riguarda le due squadre, che hanno numeri tutt’altro che simili sui gol arrivati da calcio piazzato. Da una parte il Milan è la squadra che ne realizzato più (19) in questo campionato, dall’altra solo la Sampdoria (13) ha incassato più reti dello Spezia (12) su calcio da fermo. Ecco dieci curiosità sul match tra Spezia e Milan >>>