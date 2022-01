Spezia, contro il Milan assenti Sena e Colley. Problemi anche per Nzola

Thiago Motta alle prese con diversi indisponibili: sono in dubbio per la sfida di lunedì contro il Milan Leo Sena, Colley e Nzola

Secondo quanto riferisce lo Spezia attraverso il proprio sito ufficiale, Thiago Motta dovrà fare a meno di Leo Sena e Colley per la sfida di lunedì sera contro il Milan. Inoltre è in dubbio anche Mbala Nzola. L'attaccante ieri ha avuto un virus gastrointestinale ed è in dubbio per la trasferta di Milano.