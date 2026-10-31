Spettatori Milan-Inter, svelato il dato ufficiale: 'San Siro' strapieno per il derby

Pubblico delle grandi occasioni al Meazza per il derby di Serie A contro i nerazzurri: i numeri del botteghino e la prossima sfida europea
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Amorim cambia modulo. Chi al fianco di Thuram?
Splendida cornice di pubblico questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro per Milan-Inter, derby valido per la 10^ giornata della Serie A 2026-2027. In occasione del primo turno infrasettimanale del campionato, il popolo rossonero ha risposto con l'ennesimo sold out d'amore: la società di Via Aldo Rossi ha infatti comunicato il dato ufficiale di 77.691 spettatori presenti sulle tribune per spingere la squadra di Rúben Amorim contro la formazione guidata da Cristian Chivu.
San Siro sempre pieno: il dato ufficiale dei tifosi per Milan-InterCome ogni volta in cui scende in campo il Diavolo, i sostenitori rossoneri dimostrano che la fedeltà ai colori non conosce calendario o barriere d'orario. Che si tratti di un big match nel fine settimana o di una sfida in mezzo alla settimana alle 18:30, l'impianto milanese si conferma un fortino ribollente di passione. I 77.691 spettatori di questa sera certificano lo stadio gremito in ogni ordine di posto per sostenere Mike Maignan e compagni in questo delicato snodo della stagione.
Prossimo appuntamento a San Siro: c'è l'Europa League contro il FerencvárosIl ruggito del Meazza non si esaurirà certo con il derby. Il calendario offrirà presto ai tifosi del Milan una nuova occasione per riempire gli spalti dello stadio meneghino. Dopo la gara di questa sera, la squadra di Amorim tornerà a giocare in casa giovedì 5 novembre alle ore 18:45: a San Siro arriveranno gli ungheresi del Ferencváros, nel match valido per la 4^ giornata della League Phase di questa edizione dell'Europa League. Un appuntamento internazionale che il Diavolo non può sbagliare.
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