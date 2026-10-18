Pubblico delle grandi occasioni questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Atalanta, big match valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. I tifosi rossoneri hanno risposto 'presente' in massa, riempiendo l'impianto meneghino quasi in ogni ordine di posto: il dato ufficiale fa registrare infatti ben 73.869 spettatori presenti sugli spalti per sostenere la squadra di Rúben Amorim.

La classifica del Milan prima del big match con l'Atalanta

Il cammino dell'Atalanta di Sarri in trasferta e in casa

Scontro diretto per la Champions League

Prossimo appuntamento a San Siro: c'è il Bologna nel turno infrasettimanale

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Il Milan si presenta a questo cruciale appuntamento casalingo forte di 12 punti in classifica. Il cammino iniziale dei rossoneri guidati da Amorim è il frutto di 3 vittorie e 3 pareggi nelle prime sei uscite stagionali. Davanti al proprio pubblico, il Diavolo ha già conquistato successi rotondi come il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, a cui si somma l'importante blitz esterno per 2-1 sul campo del Torino. I tre pareggi sono arrivati invece contro Juventus (1-1), Lazio (2-2) e Sassuolo (1-1).L'Atalanta di Maurizio Sarri risponde presentandosi a San Siro con 9 punti in graduatoria. Fino a questo momento, la compagine orobica ha mostrato un rendimento a due facce: un cammino perfetto tra le mura amiche, grazie alle 3 vittorie contro Sassuolo (2-1), Bologna (1-0) e Venezia (3-1), a cui ha fatto però da contraltare un rendimento deficitario lontano da Bergamo. La 'Dea' ha infatti subito 3 sconfitte in altrettante gare esterne: l'1-2 all'Olimpico contro la Roma, l'1-2 interno con il Cagliari e lo 0-2 di Torino contro la Juventus.La sfida di questa sera si candida a tutti gli effetti come uno scontro diretto per la conquista di un posizionamento nella prossima edizione della Champions League, obiettivo prioritario e comune sia per la dirigenza rossonera che per quella nerazzurra. La posta in palio altissima è proprio uno dei motivi principali che ha spinto quasi 74mila sostenitori a gremire le tribune del Meazza.Chiusa la parentesi contro i bergamaschi, l'attenzione del pubblico milanista dovrà subito focalizzarsi sul prossimo impegno casalingo. Il Milan tornerà infatti a giocare a San Siro mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 contro il Bologna. Si tratterà del primo turno infrasettimanale di questo campionato, valido per la 9^ giornata del torneo in corso.Continuate a seguire le pagine diper tutti gli aggiornamenti sul match, le pagelle e le interviste del post-partita direttamente dalla pancia dello stadio.