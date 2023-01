Serie A, Lecce-Milan: dirigerà l’incontro Daniele Orsato | News

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Lecce-Milan, gara valida per la 18^ giornata di Serie A in programma sabato alle 18.00

Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, il Milan volerà in Salento dove affronterà allo Stadio 'Via del Mare' il Lecce. La gara sarà valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno riscattarsi dopo il deludente pareggio arrivato nell'ultimo turno contro la Roma. Non sarà facile perché bisognerà fare i conti contro una squadra tosta quale è quella allenata da Marco Baroni che avrà dalla sua parte anche la spinta del pubblico di casa.