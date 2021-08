Serie A, Tim attacca Sky sull’offerta fibra-calcio: i motivi

Nuovo scontro tra Tim e Sky sulla Serie A e non solo. Nel mirino l'offerta della tv satellitare per la fibra del pacchetto calcio

Nuovo scontro tra Tim e Sky sulla Serie A e non solo. Come riporta 'Il Sole 24 Ore', infatti, Tim ha preso di mira un'offerta con uno sconto importante sulla fibra che Sky fa a chi è abbonato al pacchetto calcio (14,90 euro al mese per 18 mesi, con i successivi 18 mesi a 24,90 euro per il servizio in fibra Sky Wi-fi).