Calciomercato Milan, top news: le ultime su Ilicic, Bakayoko e James

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 7 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Josip Ilicic. Secondo le ultime notizie di mercato, l'Atalanta potrebbe aprire al prestito per il calciatore sloveno. Sempre sul fronte delle entrate, potrebbe esserci presto un incontro tra i rossoneri e il Chelsea per il trasferimento di Tiemoué Bakayoko. Novità anche riguardo James Rodriguez: secondo gli ultimi rumors, Jorge Mendes, procuratore del trequartista colombiano, starebbe spingendo per la cessione del suo assistito al Milan. Potrete trovare questo e tanto altro scorrendo le prossime schede oppure visitando il sito 'PianetaMilan.it'.