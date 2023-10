Serie A, svelato il Team of the Week: c’è anche un giocatore del Milan

È presente anche un giocatore del Milan nel Team of the Week della 10^ giornata di Serie A, conclusasi ieri

Come ogni settimana, il portale 'WhoScored', sul proprio profilo 'X' ha pubblicato la miglior formazione della giornata che si è appena conclusa in base a quelle che sono state le prestazioni dei diversi giocatori. Per quanto riguarda il 10° turno di Serie A, oggi è stato svelato l'11 ideale, in cui spicca la presenza di un giocatore del Milan.