Serie A spezzatino? DAZN: “Pronti a trasmettere anche in contemporanea”

Nei giorni scorsi è emersa la volontà di DAZN di trasmettere le 10 partite di Serie A tutte in orari diversi. Nel dettaglio si partirebbe da sabato pomeriggio alle 14.30, per poi proseguire alle ore 16.30, 18.30 e 20.45. Poi cinque gare la domenica: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. E infine il monday night, alle 20.45. Una richiesta per evitare sovraccarichi e, di conseguenza, rischi di rallentamento del sistema. Ma la piattaforma streaming ha voluto fare chiarezza; ecco la precisazione rilasciata al quotidiano 'La Verità': "Siamo prontissimi per partire e lo saremo, se e quando sarà necessario, anche per trasmettere le partite in contemporanea. Abbiamo messo in campo ogni sforzo tecnologico per migliorare quanto fatto fino a questo momento. Del resto, essendoci una decisione ancora non presa dalla Lega, siamo già attrezzati anche se dovessero essere mantenute le tre partite in contemporanea".