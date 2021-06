Serie A, addio alla contemporaneità? Si valutano i nuovi orari delle partite

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lega Serie A starebbe valutando dei nuovi orari per i match del massimo campionato nazionale

Stando a quanto riportato da 'Calcio&Finanza', la nuova Serie A potrebbe essere sempre meno contemporanea. Tra i vari punti dell'assemblea che si terrà il prossimo lunedì, ce ne sarà uno intitolato 'Nuovi slot gare del Campionato Serie A 2021/2022'. La riunione si terrà in un hotel nel centro di Milano dove si discuterà di ampliare ancora di più il numero degli slot previsti per le gare di campionato, passati da 5 a 8 a partire dalla stagione 2018/19. Al momento, infatti, sono 8 gli slot previsti anche per i prossimi tre anni. Di seguito gli orari dei match del campionato.