Il Verona resta in Serie A: incubo Serie B per lo Spezia

Spareggio per restare in Serie A tra lo Spezia e il Verona. La partita inzia subito forte con il Verona che si porta in vantaggio con il gol di Faraoni che poi va vicino al raddoppio di testa, ma è bravo Dragowski. Al 15' la pareggia lo Spezia grazie al gol di Ampadu che batte con una doppia deviazione Montipò. Non basta ai liguri, con Ngonge che entra in scena: una doppietta che porta il Verona avanti di due gol all'intervallo. Nel secondo tempo lo Spezia ci prova in tutti i modi trovando un grandissimo Montipò che chiude più volte la porta del Verona. Nel recupero Ampadu spara ancora dalla distanza e prendere in pieno la traversa. Il Verona vince per 1-3 e resta in Serie A. Incubo per lo Spezia che retrocede in Serie B.