Serie A, nasce il canale YouTube in arabo: tutti i dettagli

La Lega Serie A ha deliberato di procedere alla creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube per le gare di campionato. Se n'è discusso in assemblea. Via libera all’accordo tra DAZN e Sky per la sub-licenza del pacchetto 1 dei diritti Tv del massimo campionato italiano per i locali pubblici. L’accordo dovrà essere ora valutato dall’Antitrust.