Calciomercato Milan, top news: novità su Yacine Adli, Florenzi e Grillitsch

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 13 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano ci sono le novità su Yacine Adli. Il centrocampista del Bordeaux si avvicina sempre di più ai rossoneri. Avanza anche la trattativa per Alessandro Florenzi con la Roma. Potrebbe essere lui il rinforzo sulla destra. L'ultima idea per la mediana è invece Florian Grillitsch, austriaco dell'Hoffenheim. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.