Domenica a San Siro il Milan ospiterà il Parma nella sfida valida per la 22^ giornata di campionato. Una gara che si preannuncia interessante non solo per i punti in palio, ma anche per alcuni temi individuali, come il possibile traguardo di Tammy Abraham.

Il centravanti inglese, ex Roma, è infatti a un passo dalla presenza numero 100 in Serie A, un risultato significativo per il classe 1997 che negli ultimi anni si è affermato come uno degli attaccanti più completi del campionato italiano. Tuttavia, resta da capire se sarà lui a guidare l’attacco dei ducali o se Sergio Conceição opterà per Alvaro Morata, altro grande nome a disposizione.

Conceição avrà l’arduo compito di scegliere il terminale offensivo più adatto a colpire un Milan che, nelle ultime settimane, ha mostrato qualche incertezza difensiva. I tifosi, intanto, attendono con curiosità le mosse del tecnico portoghese e sperano in una prestazione da protagonista del proprio bomber, qualunque sia la scelta finale. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, probabili formazioni: Conceicao cambia qualcosa? Le ultime>>>