Serie A – Lecce-Milan, i precedenti in casa dei pugliesi

MILAN NEWS – Dopo più di tre mesi, il Milan torna in campo in campionato e lo fa sul campo del Lecce di Fabio Liverani. Il sito ufficiale rossonero, a tal proposito, ha pubblicato alcune curiosità sul match del Via del Mare, che inizierà alle 19:30.

Una di queste riguarda i precedenti di Lecce-Milan in casa dei pugliesi. Complessivamente le due squadre si sono affrontate 15 volte in Serie A in casa dei giallorossi, con un bilancio di una vittoria casalinga, 8 pareggi e 6 successi esterni. INTANTO QUELLA DI OGGI E’ UNA GARA IMPORTANTE PER BONAVENTURA. IL MOTIVO, CONTINUA A LEGGERE >>>