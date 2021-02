Serie A, Lazio deferita: rischia penalità e -4 in campionato. I dettagli

Lazio deferita: rischia penalità e -4 in campionato

La Lazio è stata deferita quest’oggi a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria per la questione tamponi. Il club biancoceleste rischia una penalità in classifica e le sconfitte a tavolino contro Torino (aveva vinto la squadra di Inzaghi 4-3) e con la Juventus (era finita 1-1). Dunque, alla possibile penalità si aggiungerebbe un ulteriore -4 per i laziali. L’udienza del presidente biancoceleste Claudio Lotito è in programma il 16 marzo al Tribunale Federale.