Serie A – La Fiorentina batte l’Inter: la corsa del Milan si complica

La Fiorentina si impone con un netto 3-0 sull’Inter nel recupero della 14ª giornata di Serie A: Si complica la situazione per il Milan

La Fiorentina si impone con un netto 3-0 sull’Inter nel recupero della 14ª giornata di Serie A, ripartito dal minuto 17. Un successo pesante per i viola, che agganciano la Lazio al 4° posto in classifica, mentre la squadra di Inzaghi resta a -3 dal Napoli capolista. Si complica la situazione per il Milan.