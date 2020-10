Serie A – Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. Le ultime

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo Zlatan Ibrahimovic, un altro campione è colpito dal coronavirus. Si tratta di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. Ad annunciarlo la federazione portoghese. L’ex Real Madrid, asintomatico e già in isolamento, non potrà dunque partecipare alla partita di domani di Nations League contro la Svezia. Brutta notizia per la Juventus, che potrebbe rinunciare all’attaccante per diverse partite: la squadra di Pirlo alla ripresa del campionato affronterà il Crotone, mentre in Champions League debutterà contro la Dinamo Kiev.

MILAN, L’ALGORITMO USATO DA ELLIOTT >>>