Salta la prima panchina in Serie A: il Verona esonera Di Francesco

L'Hellas Verona ha esonerato Eusebio Di Francesco. Fatali all'ormai ex tecnico scaligero le tre sconfitte nelle prime tre gare di Serie A

Ufficialmente saltata la prima panchina di Serie A . Fatali le tre sconfitte ( 2-3 contro il Sassuolo , 1-3 contro l' Inter e 0-1 contro il Bologna ) nelle prime tre gare di campionato ad Eusebio Di Francesco . L'allenatore abruzzese, infatti, è stato esonerato in mattinata dall' Hellas Verona . Qui di seguito il comunicato ufficiale del club scaligero.

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta".

Per la sua sostituzione si fa il nome di Igor Tudor, ex allenatore dell'Udinese e secondo di Andrea Pirlo nella Juventus nella stagione 2020-2021. Ha parlato Kaka: le sue impressioni su Liverpool-Milan e non solo >>>