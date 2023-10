Serie A, il Giudice Sportivo multa Napoli e Milan: ecco la spiegazione

Nel corso di Napoli - Milan , il direttore di gara Daniele Orsato si è ritrovato costretto a sospendere per alcune decine di secondi la gara per quanto avvenuto sugli spalti dello stadio 'Maradona'. Nella giornata odierna è intanto arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha multato i due club proprio per i fatti sopracitati. Ecco il comunicato ufficiale.

Le decisioni del Giudice Sportivo su Napoli-Milan

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un'interruzione della gara da parte dell'Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.