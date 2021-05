Serie A – Benevento-Crotone 1-1: Simy al 93′, Inzaghi trema. Cagliari salvo

Una rete del nigeriano Simy nel recupero di Benevento-Crotone condanna la formazione di Filippo Inzaghi a sperare in passi falsi del Torino

Il Benevento, adesso, vede ... le streghe. La formazione di Filippo Inzaghi, impegnata nella gara interna contro il Crotone, non è andata oltre l'1-1 al 'Vigorito'. Ed ora, con 32 punti in classifica, a -3 dal Torino e dalla salvezza, deve sperare che i granata non facciano punti nel recupero infrasettimanale di Serie A contro la Lazio.