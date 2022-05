Scudetto Milan, Kalulu: “Emozione incredibile. Siamo campioni d’Italia!”

Pierre Kalulu, calciatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ giornata della Serie A 2021-2022

Pierre Kalulu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato tanto sia in allenamento e sia sul campo. Abbiamo lavorato bene e alla fine siamo campioni d'Italia. Quando sei giovane l'unica cosa che puoi fare è crescere, infatti siamo cresciuti tanto in questi ultimi mesi. Provo a essere sempre concentrato in campo per fare il massimo, ma adesso ho addosso un'emozione incredibile".