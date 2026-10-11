Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di Adrien Rabiot

"Il Sassuolo è ben organizzato difensivamente e aspettano le occasioni per partire in contropiede. Siamo rimasti in partita e abbiamo concesso loro due occasioni, cosa che semplicemente non può succedere perché è qualcosa su cui lavoriamo in allenamento. Dobbiamo alzare il nostro livello in quelle situazioni e rifiutarci di subire, ma dobbiamo continuare così e mantenere la testa fredda".
Le parole di Adrien Rabiot dopo Sassuolo-Milan

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