Diego Moreira, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, così Moreira nel pre-partita di 'DAZN'

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: "Sì, i miei gol finora sono arrivati tutti da sinistra, ma penso solo che fossi nel posto giusto per segnare. Ma se dovrò segnare da destro lo farò anche da lì”.

Su Gonçalo Ramos: “Sono veramente contento per lui perché ha segnato un sacco di gol con la nazionale. Le persone parlano molto, ma non vedono tutto il lavoro che fa per la squadra. Pressa un sacco, tiene su la palla quando c’è bisogno. Il gol arriverà, deve solo continuare a giocare con naturalezza. Noi proveremo a dargli più palloni possibili ma il lavoro che fa per noi è incredibile e siamo già contenti così”.