Sassuolo-Milan, arbitra Ayroldi. Ecco chi c’è al VAR | Serie A News

Sarà Giovanni Ayroldi , classe 1991, della sezione A.I.A. di Molfetta (BA), a dirigere Sassuolo-Milan , partita valida per la 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma domani sera, alle ore 18:30 , al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Al V.A.R., per Sassuolo-Milan di domani, spazio a Luca Banti, che sarà aiutato da Daniele Bindoni.