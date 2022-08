Calciomercato Milan – Thiaw in clinica: visite mediche iniziate | LIVE NEWS

Malick Thiaw è il colpo di calciomercato del Milan per la difesa. Il LIVE della sua prima giornata in rossonero, dalle visite alla firma

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi è il grande giorno di Malick Thiaw. Il difensore centrale, classe 2001, è il rinforzo del Milan per la difesa di mister Stefano Pioli: arriva dallo Schalke 04. Seguite, nel nostro LIVE, la sua prima giornata milanista: dalle visite mediche, previste in mattinata, alla firma sul contratto, che arriverà in tardo pomeriggio. Volete conoscerlo un po' meglio? Vi presentiamo Thiaw in questo focus >>>