Mercato Milan – Chi è Malick Thiaw: ruolo, caratteristiche e skills (VIDEO)

Non solo la partita contro il Bologna, il Milan ha giocato una partita parallela anche sul mercato. Dopo la vittoria netta per 2-0 Gianluca Di Marzio, presso gli studi di 'Sky Sport', ha annunciato l'arrivo di Malick Thiaw, ormai ex difensore centrale dello Schalke 04. I rossoneri, dunque, hanno trovato il sostituto di Alessio Romagnoli, partito a parametro zero in direzione Lazio. Ma quali sono le caratteristiche di Thiaw? Scopriamolo nelle prossime schede.