Calciomercato Milan – Il giorno di Thiaw: rinforza la difesa di Pioli

Malick Thiaw è il colpo di calciomercato del Milan per la difesa di Stefano Pioli. Ieri a Milano, oggi visite mediche e firma sul contratto

Daniele Triolo

Malick Thiaw è il colpo di calciomercato del Milan per la difesa. Il giocatore, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Milano Linate, con tutta la famiglia, arrivando con un volo privato. In mattinata visite mediche con il club rossonero e, nel pomeriggio, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, preso Thiaw dallo Schalke 04

Thiaw, secondo la 'rosea', firmerà un contratto di cinque anni (scadenza, quindi, fissata al 30 giugno 2027) da 800mila euro netti a stagione. Il ragazzo, classe 2001, è nato a Düsseldorf da papà senegalese di Dakar e mamma finlandese di Helsinki. Lui ha scelto la nazionalità tedesca e con la Germania Under 21, finora, ha anche vinto un Europeo di categoria.

Il Milan, con i tedeschi in rosa, è abituato a vincere. 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato l'epopea di Karl-Heinz Schnellinger e quella di Oliver Bierhoff. Le eccezioni sono rappresentate da Jens Lehmann e Christian Ziege. Thiaw, però, non dovrà sopportare pressioni così grandi: arriva all'università rossonera per crescere accanto a Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjær e Matteo Gabbia.

Con l'auspicio, chiaramente, di entrare al più presto nelle rotazioni di mister Stefano Pioli il quale, nel post-partita di Milan-Bologna 2-0, lo aveva accolto così: «È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo».

Su Thiaw, secondo la 'rosea', il Milan in questo calciomercato estivo ha investito 7 milioni di euro più bonus. Di fatto, quanto Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto investire su di lui nello scorso mese di gennaio, quando il pressing sullo Schalke 04 per lui era invece andato a vuoto. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>