Calciomercato Milan – Preso Thiaw: tutti i numeri dell’operazione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Malick Thiaw , nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, sbarcato ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:00 , all'aeroporto di Milano-Linate insieme a famiglia ed agenti. Thiaw sta sostenendo le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2027 .

Per caratteristiche, ha evidenziato il quotidiano romano, il giocatore dello Schalke 04 , classe 2001 , rappresenta il difensore del quale il Milan aveva bisogno. Ovvero, un giocatore forte fisicamente (194 centimetri di altezza), veloce ed aggressivo nella marcatura, ma in possesso di piedi buoni. Thiaw, che possiede sia il passaporto tedesco sia quello finlandese, è nel giro della Germania Under 21 .

Stavolta, invece, l'operazione è andata in porto, secondo il 'CorSport', per 6 milioni di euro più bonus. Seguito con interesse anche da Napoli e Liverpool, alla fine Thiaw ha scelto il Milan e i rossoneri non vedono l'ora di averlo a disposizione per Serie A e Champions League. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>