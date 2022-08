Calciomercato Milan – Difesa, investimento su Thiaw: sembra Matip

Malick Thiaw è l'ultimo colpo di calciomercato del Milan. Per caratteristiche fisiche e tecniche somiglia a Joël Matip del Liverpool

Daniele Triolo

Malick Thiaw, ultimo colpo di calciomercato del Milan, è sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Milano-Linate. 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come l'operazione con lo Schalke 04 abbia subito un'accelerata quando Paolo Maldini e Frederic Massara hanno capito che non c'erano più margini per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea, trattenuto a Londra.

Calciomercato Milan: interessante scommessa su Thiaw per la difesa

Poco male, però, perché il Diavolo seguiva Thiaw già dal 2021 e aveva provato a prenderlo anche nel gennaio 2022, scontrandosi, però, all'epoca con le resistenze del club di Gelsenkirchen. Il Milan ha acquistato Thiaw in questo calciomercato estivo a titolo definitivo, per 6 milioni di euro (5 di parte fissa, uno di bonus), approfittando della situazione non più florida del club tedesco.

Oggi visite mediche per Thiaw, nel pomeriggio firma del contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027. Non sarà convocato per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma dovrebbe essere a disposizione già per il derby di sabato 3 settembre. Il giovane tedesco di origini finlandesi, classe 2001, completerà il reparto dei centrali con Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Simon Kjær e Matteo Gabbia.

La storia di Thiaw, ha commentato 'Tuttosport', è curiosa. Così come la sua famiglia, con mamma finlandese e papà senegalese. Il ragazzo è un centrale possente (è alto 194 centimetri), forte di testa, ma anche veloce e abile in fase di impostazione. Allo Schalke 04 lo hanno paragonato a Joël Matip, il difensore camerunese con passaporto tedesco del Liverpool cresciuto proprio nella squadra della Ruhr-Vestfalia. Thiaw sarà il quinto tedesco al Milan dopo Karl-Heinz Schnellinger, Jens Lehmann, Christian Ziege e Oliver Bierhoff. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>