Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Mapei Stadium': i rossoneri guidati dal tecnico portoghese hanno già vinto in trasferta contro il Torino in stagione
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Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo-Milan, le parole di Amorim
"Mi hanno detto che è difficile giocare qui, ma è anche il campo dell'ultimo scudetto. Alti, bassi e grandi ricordi per il Milan. Oggi vogliamo vincere, giocare bene e continuare il nostro percorso. Per il Milan ogni cosa è importante, dagli allenamenti alle partite. Questo è ciò che comporta giocare nel Milan. Vedremo se sarà una linea a tre o a quattro, i giocatori sono quasi sempre gli stessi. La differenza non è il modulo, ma la mentalità e l'aggressività che mettiamo in campo. Non sono preoccupato per i gol di Ramos, dobbiamo migliorare come squadra: solo così arriveranno i gol".
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