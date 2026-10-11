Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, così Amorim nel pre-partita di 'DAZN'

Sulle settimane di sosta: “Abbiamo avuto solo due giorni di lavoro con tutti a disposizione. I Nazionali comunque sono tornati bene. Loro sono forti nell’uno contro uno, hanno grande velocità davanti, ma siamo pronti. Dobbiamo migliorare nel creare chance, ma anche come difendere. Affronteremo una squadra top e dovremo essere pronti”.

Sulle richieste fatte alla squadra per riempire l'area di rigore: “Ci sono indicazioni per tutta la squadra. Dobbiamo gestire bene le transizioni: ci sono dei giocatori il cui lavoro è essere pronti quando la palla è nel terzo finale del campo e pensare alla possibile transizione. Il resto dei calciatori sono liberi di andare in area. Ma a volte siamo vicini all’area senza mettere la palla dentro. Se guardate alla nostra squadra il nostro potenziale è più grande rispetto a quello che stiamo facendo vedere. Per creare più chance dobbiamo mettere la palla in area ed è quello che proveremo a fare”.

Sulla vicinanza di Gerry Cardinale: “È importante, e non solo per me. Io, da allenatore, so che i risultati comandano tutto. È importante che il proprietario e il board siano vicini alla squadra e seguano tutto da vicino per migliorare il club. Abbiamo tante cose da fare, ma è importante per tutti a Milanello questa vicinanza”.

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: “Sta meglio. Penso che possa gestire meglio la velocità del gioco e per me è un top player, può fare la differenza ed è importante per noi”.