Secondo Dario Massara, giornalista di 'Sky Sport', Gonçalo Ramos - attaccante rossonero - è mancato di coraggio e personalità anche in Sassuolo-Milan
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Uno degli uomini più attesi al rientro dalla lunga sosta era Gonçalo Ramos, centravanti del Milan che era reduce da tre gol in quattro partite con la maglia del Portogallo. Nella partita del Mapei Stadium contro il Sassuolo, che i rossoneri hanno pareggiato 1-1, il centravanti lusitano ha ancora una volta steccato: pochissime palle giocabili in area di rigore nonostante un buon lavoro di raccordo, spesso anche da solo contro la difesa avversaria. Ne ha parlato, negli studi di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Dario Massara.
Le parole di Massara su Gonçalo Ramos post Sassuolo-MilanQuesto il giudizio di Dario Massara su Gonçalo Ramos, centravanti del Milan: "È mancato, così come era mancato un po' nelle partite prima della sosta: probabilmente i tifosi del Milan speravano di ritrovarlo in un'altra veste, considerato quanto di buono aveva fatto con la maglia della nazionale. Non soltanto a livello di numeri, ma anche proprio a livello di personalità, di coraggio nelle scelte e di colpi provati perché sentiva di averli nelle corde. Invece oggi è stato un po' il Gonçalo Ramos che avevamo visto un po' scarico nelle prime giornate".
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