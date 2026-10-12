Il Milan esce dal Mapei Stadium solamente con un punto. Si sapeva che sarebbe stata dura con il Sassuolo (la vittoria a Reggio Emilia manca dal maggio 2022), come capita molto spesso al club rossonero: il Diavolo si era portato in avanti poco dopo l'ora di gioco con Rabiot ma ha subito il pareggio praticamente immediato di Odenthal, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nello studio di Sky Sport il giornalista e telecronista Dario Massara ha offerto il suo commento sulla prestazione della formazione rossonera. Il giornalista ha difeso il Milan, andando controcorrente al parere di molti altri colleghi e di opinionisti

Il commento di Dario Massara sulla prestazione del Milan a Reggio Emilia

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"A me non è dispiaciuto il Milan. Non ha fatto bene in un paio di fasi: all'inizio e alla fine della partita. Ma nel cuore del match, quindi nella seconda parte del primo tempo e all'avvio del secondo, mi è sembrata una squadra in salute. Soprattutto la parte centrale del match, con la squadra ridisegnata da Amorim dopo l'intervallo, mi è sembrata molto più concreta e ordinata, anche se poi ha avuto bisogno dell'invenzione di Rabiot, su cui c'è stata, secondo me, un po' di collaborazione di Muric, che non era piazzato benissimo".Alcune statistiche danno ragione a Massara, il Milan ha dominato il possesso palla e ha tenuto il Sassuolo per gran parte del match barricato in difesa; molto inusuale per una squadra votata all'attacco come i neroverdi di Aquilani. Il Milan, nonostante le parole di Massara, deve migliorare il suo gioco e la sua efficacia se vuole raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero quello di tornare in Champions League.