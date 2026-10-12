Il giornalista sportivo non ha voluto 'condannare' i rossoneri, fermati sull'1-1 in Emilia: dopo il gol di Adrien Rabiot, è arrivato il pareggio di Cas Odenthal
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Il Milan esce dal Mapei Stadium solamente con un punto. Si sapeva che sarebbe stata dura con il Sassuolo (la vittoria a Reggio Emilia manca dal maggio 2022), come capita molto spesso al club rossonero: il Diavolo si era portato in avanti poco dopo l'ora di gioco con Rabiot ma ha subito il pareggio praticamente immediato di Odenthal, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nello studio di Sky Sport il giornalista e telecronista Dario Massara ha offerto il suo commento sulla prestazione della formazione rossonera. Il giornalista ha difeso il Milan, andando controcorrente al parere di molti altri colleghi e di opinionisti
Il commento di Dario Massara sulla prestazione del Milan a Reggio Emilia"A me non è dispiaciuto il Milan. Non ha fatto bene in un paio di fasi: all'inizio e alla fine della partita. Ma nel cuore del match, quindi nella seconda parte del primo tempo e all'avvio del secondo, mi è sembrata una squadra in salute. Soprattutto la parte centrale del match, con la squadra ridisegnata da Amorim dopo l'intervallo, mi è sembrata molto più concreta e ordinata, anche se poi ha avuto bisogno dell'invenzione di Rabiot, su cui c'è stata, secondo me, un po' di collaborazione di Muric, che non era piazzato benissimo".
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