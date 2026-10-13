L'ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona in Serie A - nonché della Nazionale Italiana - ha commentato così la prestazione del portoghese ex PSG
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Intervenuto a Sky dopo l'1-1 del Milan in casa del Sassuolo, l'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra rossonera di Ruben Amorim.
"Il Milan, fino al gol del vantaggio, ha fatto bene, ha meritato di andare in vantaggio. Nel momento in cui doveva gestire ha subito con troppa facilità la risposta del Sassuolo, subendo quattro tiri in porta, cosa che non era mai successa prima. Questo aspetto è ancora una debolezza".
In questo caso Marchegiani parla della scarsa concentrazione dei rossoneri, dopo il gol del vantaggio il Milan ha completamente abbassato la guardia, il Sassuolo ha segnato dopo soli 5 minuti dal gol dei rossoneri. L'ex portiere si rifà al concetto di "percezione del pericolo", argomento molto trattato l'anno scorso da Massimiliano Allegri.
Marchegiani aggiunge: "Il Milan ha fatto bene alcune cose, mentre altre meno. Gonçalo Ramos ha giocato anche in questa partita troppi pochi palloni". Il 9 rossonero chiude la partita con 4 tiri, di cui due nello specchio della porta; solo 35 tocchi in 90 minuti, di cui solamente uno nell'area avversaria. Statistiche che dimostrano ancora il poco coinvolgimento di Ramos nelle azioni offensive rossonere.
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