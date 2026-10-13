Intervenuto a Sky dopo l'1-1 del Milan in casa del Sassuolo, l'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra rossonera di Ruben Amorim.

"Il Milan, fino al gol del vantaggio, ha fatto bene, ha meritato di andare in vantaggio. Nel momento in cui doveva gestire ha subito con troppa facilità la risposta del Sassuolo, subendo quattro tiri in porta, cosa che non era mai successa prima. Questo aspetto è ancora una debolezza".

In questo caso Marchegiani parla della scarsa concentrazione dei rossoneri, dopo il gol del vantaggio il Milan ha completamente abbassato la guardia, il Sassuolo ha segnato dopo soli 5 minuti dal gol dei rossoneri. L'ex portiere si rifà al concetto di "percezione del pericolo", argomento molto trattato l'anno scorso da Massimiliano Allegri.

Marchegiani aggiunge: "Il Milan ha fatto bene alcune cose, mentre altre meno. Gonçalo Ramos ha giocato anche in questa partita troppi pochi palloni". Il 9 rossonero chiude la partita con 4 tiri, di cui due nello specchio della porta; solo 35 tocchi in 90 minuti, di cui solamente uno nell'area avversaria. Statistiche che dimostrano ancora il poco coinvolgimento di Ramos nelle azioni offensive rossonere.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Solamente un gol segnato fino ad ora, numeri troppo poveri per un giocatore pagato così tanto, Marchegiani e soprattutto il Milan chiedono molto di più ad un giocatore di questo calibro, già dalla prossima sfida di Europa League.