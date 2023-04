Sassuolo-Juventus 1-0, decisivo Defrel: il Milan sale a più 9

Un gol di Defrel ferma la Juventus: il Sassuolo vince per 1-0 e il Milan allunga in classifica sui bianconeri

La Juventus, contro il Sassuolo, aveva la possibilità di avvicinarsi all'Atalanta al sesto posto in classifica e avvicinarsi ulteriormente al quarto posto in campionato. Il primo tempo passa senza pericoli, con le due squadre che si chiudono e si studiano, senza lasciare spazi. Ripresa più frizzante: al 56' grande parata di Perin sul colpo di testa di Defrel. Al 62' ancora un rischio per la Juventus, con Gatti che colpisce il palo della sua porta. I neroverdi sbloccano la partita pochi minuti dopo: rimpallo su Fagioli, Defrel è lesto e veloce a girarsi e a bucare Perin. Al 73' grande parata di Consigli, che libera un colpo di testa di Rabiot dall'angolo. La Juventus continua a provarci, ma il Sassuolo si difende con i denti. I bianconeri cadono e perdeno punti per la zona Champions. Il quarto posto del Milan è lontano 9 punti. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, un Maradona pieno e la carica dei tifosi: sarà battaglia e clima infernale