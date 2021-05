Sassuolo, De Zerbi ufficializza l’addio: andrà allo Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha annunciato la sua partenza alla fine della stagione. "Penso che abbiamo toccato il massimo"

Ieri sera, al termine di Parma-Sassuolo 1-3 , l'allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi , ha annunciato il proprio addio dopo tre stagioni. "È una scelta soffertissima. Non sono contento, lo faccio prevalentemente con il cervello. Non penso di poter io dare di più a questa squadra", le sue prime parole ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Ma sono un professionista e devo portare risultati - ha concluso De Zerbi -. Credo che abbiamo toccato l’apice sotto tutti i punti di vista, oggi entrare tra le prime 7 vuol dire scavalcare le corazzate, per due anni stare all’ottavo posto in questo modo ... di più non penso che avrei potuto dare a questa squadra. Ho iniziato a considerare altre squadre nel momento in cui ho fatto questa valutazione".