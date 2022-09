Sampdoria-Milan 1-2, Pioli: “Vittoria sofferta e voluta. Su Leao…”

"Tonali è un giocatore importante, un centrocampista di grandissima personalità e completo. Sono molto contento per il suo meritato rinnovo. Vittoria importante quella di questa sera perché sofferta e voluta. L'inferiorità numerica ci ha messo in difficoltà e mi dispiace perché avevo chiesto a Rafa di stare attento ma ha voluto provare quella giocata. Charles ha grande talento e disponibilità, aveva anche segnato. L'assenza di Leao contro il Napoli sarà pesante perché molto probabilmente sarà assente anche Rebic. Questa è stata una settimana impegnativa e adesso ci aspetta la Champions, poi penseremo al Napoli ed alle qualità e caratteristiche da mettere in campo. Arbitraggio europeo o italiano? I giocatori si adattano ed i mezzi contatti in Europa non vengono mai fischiati". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>