Sampdoria-Milan, Pioli: “Pobega pulito. De Ketelaere, solo progressi”

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'Marassi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "La doppia assenza ci complica il reparto offensivo. Ma abbiamo anche altre soluzioni e caratteristiche. Ma la squadra oggi ha messo la giusta intensità. Abbiamo fatto una prestazione più solida e con più qualità della gara in Champions League. Peccato essere rimasti in dieci. Ma grande merito ai miei calciatori per averci creduto fino alla fine".

Sulla prestazione: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo concesso qualcosa, ma ogni volta che ripartivamo potevamo fare male. Peccato aver segnato soltanto un gol nel primo tempo. Poi ho inserito Fikayo Tomori dalla panchina, così potevamo ritrovarci in parità numerica dietro senza subire qualche inserimento di troppo. Quando ci metti così tanta energia e voglia di vincere, alla fine vieni giustamente premiato".

Sulla difesa a tre: "Ce l'ho in tempo questa situazione qui da quest'estate. Ho cinque difensori centrali forti, esterni che possono fare tutta la fascia. Simon Kjær è un giocatore di carisma. Certo, avrei voluto provarla quest'estate nelle amichevoli, ma Simon non era al 100%. Ma i miei giocatori hanno tante conoscenze, possono cambiare posizione in campo. Dipende dall'avversario, dalle partite, dalle caratteristiche. Ma è un'opzione che teniamo lì e possiamo riutilizzarla".

Sulla prestazione di Tommaso Pobega: "La valuto in modo molto positivo. E' un'ennesima riprova che i giocatori hanno bisogno di giocare, di conoscersi, di sbagliare, di crescere. E' stato pulito tecnicamente, preciso, molto bravo negli inserimenti, giusto nelle giocate. Ha fatto una prestazione secondo me molto positiva. Come tutti i suoi compagni è un ragazzo che lavora molto bene, che dà tanto tutti i giorni, è anche giusto che ogni tanto porti a casa delle gratificazioni".

Sulla prova di Charles De Ketelaere: "A me è piaciuto tantissimo. E' stato dentro la partita, l'abbiamo cercato spesso, ha avuto continuità, ha riempito l'area. Gol o non gol, questo non è importante. Ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. Vedo solo progressi e nessun passo indietro".

Sul nervosismo dei giocatori per la decisione arbitrale: "Perché i giocatori, anche i nostri, non protestano? Non sbagliano i giocatori. E' l'arbitro che determina il comportamento dei giocatori. In Italia fischiano troppo e parlano troppo. In Europa non succede. Gli arbitri non parlano, non si fermano a spiegare. Secondo me si parla un po' troppo in campo. Nei confronti si crea nervosismo, si innervosiscono gli arbitri, siamo nervosi noi".