Salernitana-Milan, Radovanovic: “Sarà una battaglia, serve coraggio”

Ivan Radovanovic , giocatore granata, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Salernitana-Milan , partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Ci sarà una bella battaglia, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Dobbiamo avere tanto coraggio per fermare questo Milan".

Su Nicola: "È tornato troppo carico. Mi fa piacere, noi crediamo tanto in questa impresa. Abbiamo lavorato su pochi concetti, ma quelli giusti".